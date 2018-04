Avião tem problemas durante aterrissagem em Londres

Um jato de passageiros da British Airways com 72 pessoas teve um "pouso difícil" durante a aterrissagem no aeroporto de Londres nesta sexta-feira, 13, informaram oficiais britânicos. Todos a bordo foram retirados com segurança. O voo BA 8456 vinha de Amsterdã com destino a capital britânica, disse um porta-voz do aeroporto. Segundo os bombeiros, a aeronave levava 67 passageiros e tinha uma tripulação de 5 pessoas. Um comunicado da British Airways disse que o trem de pouso falhou na decolagem. De acordo com a rede BBC, seis ambulâncias foram enviadas ao local, mas não havia ninguém com ferimentos graves. Segundo a empresa aérea, uma pessoa estava levemente ferida e foi levada a um hospital. "Não sabemos a natureza do ferimento e nem como ele foi causado", explicou a companhia em nota. Após o incidente, o aeroporto da cidade, usado principalmente para destinos domésticos e para a Europa, foi fechado e os voos foram transferidos para outros locais. Mais cedo, um avião com 49 pessoas a bordo caiu no momento em que se preparava para aterrissar em Buffalo, no Estado americano de Nova York, provocando uma explosão na qual morreram todas as 49 pessoas a bordo e outra em solo.