Avião turco cai em Amsterdã com 135 pessoas a bordo Uma aeronave turca com 135 pessoas a bordo sofreu um acidente quando tentava aterrissar no aeroporto Schiphol, em Amsterdã, na quarta-feira, disseram autoridades. O avião da Turkish Airlines partiu-se em três pedaços quando atingiu o chão próximo à pista, segundo a rede CNN. Cerca de 50 pessoas escaparam ilesas, de acordo com a rede CNBC Turquia. Autoridades no aeroporto Ataturk, em Istambul, disseram que o avião havia decolado na capital turca.