Baixas temperaturas deixam 169 mortos na Ucrânia

Pelo menos 169 pessoas morreram por hipotermia na Ucrânia, 46 delas em casa, durante este inverno (hemisfério norte), em consequência das baixas temperaturas, informou nesta segunda-feira, 11, o Ministério da Saúde ucraniano.

Segundo os dados atualizados até o meio-dia desta segunda, 2,317 mil pessoas foram ao hospital por congelamento, dais quais 1,548 mil foram internadas, porque corriam risco de morrer.

O primeiro caso de morte por hipotermia na Ucrânia foi registrado na capital, Kiev, em 16 de dezembro do ano passado, quando um indigente morreu congelado na rua.

O Centro de Meteorologia da Ucrânia anunciou que, para a terça-feira, a previsão é de céu nublado e nevascas no nordeste do país, com temperaturas de até -9°C. No resto do território, haverá chuvas e temporais de neve, enquanto os termômetros subirão até 6 graus no sul.