Baltasar Garzón é absolvido em inquérito do caso Franco - jornal

Garzón, que é internacionalmente conhecido por ordenar a prisão do ex-ditador chileno Augusto Pinochet em 1998 baseado na legislação internacional de Direitos Humanos, foi acusado de violar uma lei espanhola de anistia de 1977.

Em caso separado no início deste mês, a Corte baniu Garzón por 11 anos por gravar ilegalmente conversas entre advogados de defesa e seus clientes, o que pode encerrar efetivamente a sua carreira de 56 anos. Garzón planeja apelar da condenação.

O caso Franco, mais uma vez, expôs as divisões na sociedade espanhola entre aqueles que foram vítimas do regime que durou décadas e aqueles que não foram. Garzón argumentou que ele agiu de acordo com pedidos das famílias das vítimas e que a lei internacional o apoiava, assim como o apoiou no caso de Pinochet.

(Por Elisabeth O'Leary)