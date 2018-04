Barroso recebe apoio de presidentes da UE para 2.º mandato

O presidente da Comissão Europeia (CE), órgão executivo da União Europeia (UE), José Manuel Durão Barroso, recebeu nesta quinta-feira, 18, "apoio em massa" dos presidentes dos países do bloco para um segundo mandato, assegurou o porta-voz do Executivo comunitário, Johannes Laitenberger. "Entramos em acordo para propor o nome de Durão Barroso", confirmou o primeiro-ministro luxemburguês, Jean-Claude Juncker.

A República Checa, atual ocupante da Presidência da UE, e a Suécia, que assumirá o cargo futuramente, farão consultas com o Parlamento Europeu para obter seu apoio, disse Juncker. Após estas consultas, o Conselho Europeu formalizará sua proposta.

Segundo fontes francesas, a data em que o Parlamento votará a confirmação de Durão Barroso como presidente da nova Comissão dependerá dos legisladores, o que acontecerá provavelmente em julho ou outubro. Barroso tem feito lobby nos últimos meses com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com outros líderes para conseguir um segundo mandato.

O presidente da CE, de 53 anos, foi primeiro-ministro de centro-direita de Portugal antes de ser indicado para a presidência da Comissão Europeia em 2004. A Comissão Europeia é o órgão que defende os direitos dos 27 países do bloco.