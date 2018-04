Bebê jogado de prédio na Alemanha deixa hospital

O bebê Onu Calar, que foi jogado pela janela de um prédio durante um incêndio na Alemanha, saiu do hospital nesta quinta-feira, 7. Ele passa bem e vai ficar com um outro tio enquanto seus pais se recuperam de uma intoxicação com fumaça em um hospital. Seu tio, que o lançou do terceiro andar, contou à imprensa alemã os momentos dramáticos antes de tomar a decisão de atirar a criança. Kamil Kaplan disse ao jornal alemão Bild que estava convencido que jogar o bebê pela janela era a única maneira de salvá-lo. "Eu estava na janela com os pais do nenê", disse o turco de 32 anos. "Daí eu olhei para o policial lá embaixo e tive certeza que ele o apanharia." "Eu beijei o nenê e o deixei cair, e o policial o pegou", disse Kaplan, que depois foi resgatado pelos bombeiros com uma escada Magirus. O irmão, duas primas e uma tia do nenê não tiveram a mesma sorte e morreram no incêndio que teve um total de nove vítimas fatais, todas de origem turca. Um porta-voz da polícia confirmou nesta quinta-feira que a criança recebeu alta do hospital em que estava sob observação. Investigação Mais de 50 policiais alemães estão investigando as causas do fogo na cidade alemã de Ludwigshafen junto a quatro peritos turcos que chegaram nesta quinta-feira ao local da tragédia. Há suspeitas de que o incêndio tenha sido criminoso. Duas crianças sobreviventes disseram que viram um homem pondo fogo na entrada da casa. Além disso o mesmo prédio, que abriga um centro de cultura turca, já tinha sofrido uma tentativa de incêndio em agosto de 2006 com coquetéis molotov. A polícia alemã disse que todas as possibilidades estão sendo investigadas, e que é cedo demais para determinar a causa da tragédia. O primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan deverá visitar o local da tragédia nesta quinta-feira. Erdogan está fazendo uma visita oficial à Alemanha que já estava planejada há meses e decidiu incluir Ludwigshafen em seu roteiro.