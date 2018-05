Bélgica investiga se menina britânica desaparecida está no país

Autoridades da Bélgica estão investigando uma denúncia de que a menina britânica desaparecida Madeleine McCann, de 4 anos, poderia ter sido levada para o país. No sábado, uma mulher chamou a polícia na cidade de Tongeren, leste da Bélgica e perto da fronteira com a Holanda, depois de ver um casal com uma garota em um café à beira de uma estrada. "Ela estava convencida de que a menina era Madeleine", informou uma porta-voz da promotoria. "Há uma garrafa e um canudo provavelmente usados pela menina e estamos fazendo testes com eles." Os resultados do teste de DNA devem ser revelados na próxima semana. O casal foi descrito como um homem, de cerca de 40 anos, falando holandês acompanhado de uma mulher que falava inglês, com por volta de 25 anos. As autoridades de Tongeren fizeram um retrato-falado do casal. Madeleine desapareceu durante as férias com sua família em Portugal, no dia 3 de maio.