Bélgica ratifica o Tratado de Lisboa

A Bélgica concluiu na noite desta quinta-feira a ratificação do Tratado de Lisboa, com o sinal verde do Parlamento da região de Flandres. Era a última assembléia deste país que devia assinar o texto. A Bélgica se transforma assim no 22º país dos 27 que integram a União Européia (UE) a ratificar o Tratado. A entrada em vigor depende da continuidade do processo enquanto se procura uma solução ao resultado negativo do plebiscito irlandês do mês passado. O número de 22 ratificações é "um sinal forte que mostra a importância de que todos os países da UE sejam ouvidos no processo de aprovação", assinalou o presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso, em comunicado. "Agradeço ao Governo belga por seu apoio ao projeto europeu", acrescentou Barroso, que assinalou que é "um privilégio" para a Comissão ter sua sede em Bruxelas, a "capital da Europa".