Berlim inaugura memorial para gays vítimas do nazismo

A Alemanha inaugurou nesta terça-feira, 27, um memorial em homenagem aos milhares de homossexuais perseguidos e mortos durante o regime nazista. O monumento busca honrar o longamente ignorado grupo de vítimas, além de se posicionar contra a ainda existente intolerância contra os gays. O memorial fica em uma das extremidades do parque Tiergarten, em Berlim. Está localizado de frente para o memorial em homenagem aos estimados 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. A placa cinza de concreto se relaciona com as placas menores daquele memorial. Mas também há uma pequena janela, onde os visitantes podem ver um filme em que dois homens se beijam. "Esse memorial é importante de dois pontos de vista - para homenagear as vítimas, mas também para deixar claro que ainda hoje, após termos atingido tanto em termos de tratamento igual, a discriminação existe diariamente", disse o prefeito de Berlim, Klaus Wowereit. Homossexual assumido, Wowereit inaugurou o monumento ao lado do ministro da Cultura, Bernd Neumann. O governo federal financiou a obra, que custou 600 mil euros (a quantia é equivalente a R$ 1,57 milhão), depois de o Parlamento ter aprovado a construção do memorial, em dezembro de 2003. A Alemanha nazista declarou a homossexualidade uma aberração que ameaçava a raça germânica. Foram condenados como criminosos aproximadamente 50 mil homossexuais, e estima-se que entre 10.000 e 15.000 homens gays foram enviados para campos de concentração, onde poucos sobreviveram. Em 2002, o Parlamento realizou um pedido formal de desculpas aos homossexuais perseguidos pelo nazismo. O memorial foi projetado pelo dinamarquês Michael Elmgreen e pelo norueguês Ingar Dragset. Ambos vivem em Berlim.