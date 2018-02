Berlusconi aceita formar governo e apresenta lista de ministros

Silvio Berlusconi, líder do conservador Povo da Liberdade e vencedor das recentes eleições para primeiro-ministro aceitou nesta quinta-feira, 7, formar governo e apresentou imediatamente sua lista de ministros ao Chefe do Estado, Giorgio Napolitano. Veja também: Onda direitista causa preocupação entre brasileiros na Itália Aliado de Berlusconi é eleito prefeito de Roma Convocado ao palácio do Quirinale, sede da Presidência da República, após as consultas, para a formação do Executivo, Berlusconi não só aceitou a incumbência, mas quase imediatamente apresentou a lista, do que será seu terceiro mandato como premiê, para que o chefe de Estado a aprovasse. A Constituição italiana estabelece que os ministros sejam nomeados pelo Chefe do Estado a pedido do presidente do governo. A apresentação da lista ministerial no momento em que se aceita formar governo é uma novidade na Itália, já que normalmente ela é feita com "reservas", o que significa ter que voltar perante o Chefe do Estado para comunicar se conseguiu apoio parlamentar suficiente. Esse não é o caso de Berlusconi, cuja formação Povo da Liberdade, junto a seus aliados da Liga Norte e o sulista Movimento pela Autonomia, conta com a maioria absoluta, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado, e portanto não terá problemas para conseguir a confiança do Parlamento. O novo gabinete tomará posse na quinta-feira, às 17 horas (12 horas de Brasília). O novo Executivo, o quarto presidido por Berlusconi, é composto por 21 ministros, 12 com pastas e nove sem pasta. Dos novos ministros, quatro são mulheres, como prometeu Berlusconi após ganhar as eleições. Umberto Bossi, líder neofascista da Liga do Norte, é um dos ministros de Berlusconi. Oposição Após conhecer o novo Executivo, o opositor Partido Democrata mostrou sua "total desilusão", ao considerar que é um governo "construído levando em conta os equilíbrios de partido, sem personalidades externas e da sociedade civil e com apenas quatro mulheres, não em relação a 12 ministros, como tinha dito o líder do PDL, mas em relação a 21."