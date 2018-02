Berlusconi anuncia composição do novo governo italiano Silvio Berlusconi anunciou seu novo governo conservador nesta quarta-feira e deu os principais cargos aos seus aliados mais próximos em um dos gabinetes italianos mais direitistas desde a Segunda Guerra Mundial. O magnata da mídia, de 71 anos, cujo partido foi inesperadamente bem-sucedido nas eleições do mês passado, anunciou os 21 membros de seu gabinete para repórteres após se encontrar com o chefe de Estado no palácio presidencial. Berlusconi, o único primeiro-ministro a ter completado o mandato de cinco anos, disse que ele e seus ministros serão empossados na quinta-feira às 12h (horário de Brasília). Giulio Tremonti voltará ao Ministério da Economia e Franco Frattini deixará seu cargo como comissário europeu para se tornar ministro das Relações Exteriores. Ambos possuíram o mesmo cargo nos governos anteriores de Berlusconi. O governo --o 62o da Itália desde 1945-- inclui nove ministros sem pasta e quatro mulheres. (Reportagem de Silvia Aloisi e Stephen Brown)