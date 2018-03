Berlusconi anuncia fim da crise do lixo em Nápoles

O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, afirmou nesta quinta-feira, 17, que a crise de emergência causada pelo lixo na região da Campânia, cuja capital é Nápoles, chegou ao fim. "Amanhã farei um conselho de ministros em Nápoles e anunciarei que, como os napolitanos puderam ver nos últimos dias, a crise terminou e não há mais lixo nas ruas", disse Berlusconi. O premiê também afirmou que o uso de incineradores de lixo deverá ser adotado em outras regiões italianas, que estão próximas de enfrentar uma crise semelhante à da Campânia. "Além das 7 mil toneladas recolhidas por dia, retiramos 35 mil toneladas (de lixo)" que estavam espalhadas pela cidade e arredores, acrescentou. Berlusconi, que desde sua chegada ao poder, em abril passado, fez da crise do lixo uma das prioridades de seu governo, admitiu que "a solução definitiva do problema acontecerá somente quando os incineradores estiverem prontos e o número de depósitos for maior."