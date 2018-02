Berlusconi anuncia medidas para crise do lixo em Nápoles

O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, apontou Guido Bertolaso como o encarregado de controlar o problema do lixo em Nápoles. Berlusconi também anunciou a criação de novos lixões, que serão guardados por militares, como parte do esforço para controlar o problema na cidade. Veja também: Limpeza para Berlusconi não soluciona crise do lixo em Nápoles Governo italiano transforma a imigração ilegal em crime As medidas foram anunciadas nesta quarta-feira, 21. Antes, o primeiro-ministro realizou uma reunião do gabinete para tratar do tema. Trata-se da primeira iniciativa importante de Berlusconi desde que assumiu o cargo, no mês passado. Bertolaso é chefe do Departamento de Defesa Civil. Experiente, ele já foi chamado para ajudar em diversas emergências e grandes eventos nas últimas duas décadas. O lixo se acumula na cidade do sul da Itália há meses. O problema começou quando os lixeiros pararam de recolher o material, pois os lixões estavam cheios.