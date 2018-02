Berlusconi irá propor 8 projetos de lei para Parlamento italiano

Desde as eleições, em fevereiro, a Itália está no limbo com muitos votos de protesto para o populista 5-Star Moviment divindo o parlamento em três formas e deixando nenhum grupo com apoio suficiente para governar sozinho.

O representante de centro-esquerda Pier Luigi Bersani rejeitou aberturas do partido de Berlusconi, o PDL, para formar uma grande coalizão com ele. Por sua vez, o líder do 5-Star Beppe Grillo rejeitou tentativas de Bersani para formar uma aliança.

"Enquanto as outras pessoas estão ocupadas em perder tempo, nós do PLD sempre tivemos os interesses do país em mente", disse Berlusconi em sua página no Facebook.

Ele afirmou que os 8 projetos de lei que devem ser apresentados na semana do dia 15 de abril, iria refletir o programa de campanha do partido durante as eleições, e seriam "propostas concretas que terão impacto positivo imediato na economia real e na sociedade, acima de tudo em termos de criação de emprego".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sua lista de projetos inclui reforma nos sistemas fiscal e judiciário, e uma proposta para revistar a constituição italiana para fortalecer os poderes do primeiro-ministro.

(Por Catherine Hornby)