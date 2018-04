Berlusconi nega que suas festas tivessem jogos sexuais

MILÃO - O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, réu pela acusação de fazer sexo com uma prostituta menor de idade, negou nesta sexta-feira, 19, que houvesse brincadeiras sexuais nas festas que ele promovia em sua mansão. "Posso descartar que tenham ocorrido cenas de natureza sexual", disse o político e empresário, de 76 anos, pronunciando-se pela primeira vez no lotado tribunal de Milão onde é julgado.

"Tudo acontecia na frente dos funcionários e, às vezes, meus filhos também vinham dar um oi", disse Berlusconi, que nega repetidamente ter feito sexo com a dançarina de origem marroquina Karima el Mahroug, mais conhecida como Ruby. O termo "bunga bunga", para descrever as atividades lascivas nas festas de Berlusconi, acabou por ganhar celebridade mundial.

Berlusconi é acusado de ter dado dinheiro e joias a Ruby em troca de sexo, em 2010, quando ela tinha 17 anos. É acusado ainda de usar seu poder político para livrá-la de uma detenção por furto, o que ele também nega.

Em abril, Berlusconi admitiu a jornalistas que promovia "jogos burlescos" na sua residência, mas, na sexta-feira, acusou os juízes do caso de motivação política, e defendeu as moças envolvidas no caso.

O político deixou o governo da Itália em novembro de 2011, por causa da crise econômica, mas não descarta disputar eleições novamente.