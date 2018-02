Berlusconi propõe coalizão de esquerda e direita na Itália

O grupo de Bersani formou a maior bancada da Câmara na eleição de fevereiro, mas não conseguiu maioria no Senado. Ele rejeitou formar uma aliança com Berlusconi, e foi esnobado pelo alternativo Movimento 5 Estrelas, do comediante Beppe Grillo, que saiu da eleição como terceira principal força nacional.

No dia em que o presidente Giorgio Napolitano iniciou consultas formais com os partidos para tentar formar um governo, Berlusconi disse que a Itália precisa de um "governo do acordo nacional".

"Nós nos declaramos abertos a isso, mas Bersani e seus seguidores continuam teimosamente cortejando Grillo e os ‘grillinhos', embora continuem sendo rejeitados", disse Berlusconi ao seu canal de TV Italia 1.

Berlusconi e Bersani vão se reunir separadamente com Napolitano na quinta-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de James Mackenzie)