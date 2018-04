Berlusconi rejeita formar governo interino e pede eleições já Silvio Berlusconi, líder da oposição na Itália, afirmou na segunda-feira que não daria apoio à formação de um governo interino para reformar as leis eleitorais do país, declaração essa que torna inevitável a convocação de eleições antecipadas. "Esperamos -- e isso acontecerá, segundo creio -- que, depois dessas consultas, o chefe de Estado convoque imediatamente novas eleições porque o país precisa ter, de forma rápida, um governo eficiente a fim de resolver seus graves problemas," disse. Berlusconi, que foi primeiro-ministro italiano por duas vezes, e seu principal aliado do bloco conservador, Gianfranco Fini, reuniram-se com o presidente do Senado do país, Franco Marini, na segunda-feira, completando a fase final do processo de negociações iniciado com vistas a formar um governo de coalizão. Se bem-sucedido em seus esforços, o presidente da Itália, Giorgio Napolitano, que convocou aquele processo, colocaria Marini à frente do governo interino responsável pelas reformas. Mas a centro-direita, que tenta regressar ao poder após o premiê Romano Prodi, de centro-esquerda, ter renunciado no dia 24 de janeiro, rejeitou aquela proposta e disse que as reformas poderiam ser realizadas mais tarde. O pleito deve acontecer já em abril. Walter Veltroni, o sucessor de Prodi no comando da centro-esquerda, parecia pessimista a respeito das chances de sucesso de Marini, 74, um católico da centro-esquerda que conta com amplo apoio. Veltroni enfrentaria Berlusconi nas eleições. "Acho que isso, antecipar as eleições com uma lei falha, pode se transformar em uma oportunidade desperdiçada para a política italiana", disse Veltroni após reunir-se com Marini, que deve reportar-se a Napolitano ainda nesta semana.