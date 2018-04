Berlusconi vê 'invasão' em fotos de festa com garotas seminuas

A vida particular de Berlusconi, inclusive uma investigação sobre o uso de aviões do governo para levar convidados à sua mansão na ilha mediterrânea da Sardenha, virou um assunto explosivo.

Sob um artigo intitulado "as fotos censuradas de Berlusconi," o jornal El País mostrou cinco imagens, sendo que em duas delas o primeiro-ministro caminhava dentro do terreno da mansão acompanhado por mulheres que tiveram os rostos borrados. Em outra imagem, uma moça tomava sol com os seios à mostra.

Niccolò Ghedini, advogado de Berlusconi, disse que apresentou queixa contra o jornal espanhol. Berlusconi disse que processará também o diário italiano La Repubblica por reproduzir as imagens.

"Essas imagens (...) foram apreendidas na Itália porque considerou-se que derivavam de um comportamento ilegal," disse Ghedini em nota. "Quem as comprar em qualquer lugar do mundo está cometendo um crime."

Em editorial, o El País disse que "a publicação das fotos de festas particulares não é uma tentativa de julgar sua moralidade como cidadão, mas de demonstrar que como primeiro-ministro ele está tentando transformar a arena democrática em uma simples extensão das suas amizades e entretenimentos."

O jornal sugere que Berlusconi está provocando a decadência da Itália, e que isso é fonte de preocupação "para todos os europeus."

Outra foto publicada pelo jornal mostra um homem nu à beira de uma piscina.

"Você se banha de terno e gravata?," ironizou Berlusconi a uma rádio. "Essas pessoas estão tomando banho em uma jacuzzi dentro de uma casa particular reservada a hóspedes."

As imagens, de autoria do fotógrafo Antonello Zappadu, haviam sido proibidas na Itália por ordem de um promotor, por terem sido tiradas de fora da propriedade, sem autorização, com o uso de lentes poderosas.

"São fotos inocentes, não há escândalo, mas é uma violação de privacidade e uma agressão escandalosa," disse Berlusconi, acrescentando que o incidente é inaceitável quando ele está recebendo uma delegação checa em sua mansão.

(Reportagem adicional de Elisabeth O'Leary)