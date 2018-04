Berlusconi volta ao trabalho, prometendo reforma tributária

Berlusconi, 73 anos, estava de repouso primeiro no hospital e depois no sul da França e em sua vila em Milão, após um homem com histórico de doenças mentais ter jogado uma estatueta contra ele durante um comício no dia 13 de dezembro.

"Estou melhor agora, ainda tenho uma pequena cicatriz no rosto, ainda é visível, eles me dizem que irá sumir mas infelizmente eu perdi um dente", disse Berlusconi, durante uma entrevista a um jornal. O premiê já fez uma cirurgia plástica estética facial e transplante capilar nos últimos anos.

"A partir de segunda-feira estarei de volta (à residência oficial em Roma) ao Palácio Chigi, trabalhando em todos os assuntos", disse o magnata das mídias ao jornal Reppublica, listando como prioridades a reforma tributária e revisão do sistema judiciário e da constituição italiana.

(Reportagem de Gavin Jones)