Bin Laden pede fim de participação européia no Afeganistão

Em uma nova mensagem de áudio divulgada pela TV árabe Al-Jazira, o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, conclamou as populações da Europa a pressionarem seus governos pelo fim da ajuda européia aos Estados Unidos na guerra do Afeganistão. "A maré americana está terminando, então é melhor que vocês pressionem seus líderes a mudarem suas políticas", disse Bin Laden, dirigindo-se aos europeus e referindo-se à contribuição européia no Afeganistão. "Os países europeus nesta guerra não respeitam os princípios morais, já que lançam ataques contra mulheres e crianças", acrescentou. "Vocês sabem que as mulheres não combatem, e as usam como alvos até em celebrações e festas para quebrar a vontade dos mujahedins" (combatentes religiosos), disse Bin Laden falando diretamente aos europeus. Ele afirmou que "a força dos americanos começou a declinar, graças a Deus, por isso eles voltarão para casa do outro lado do Atlântico". A Al-Jazira transmitiu apenas dois pequenos trechos da fita, com alguns segundos cada. Em um deles, o terrorista afirma que seus aliados do Taleban não tinham conhecimento dos planos para os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, principal razão para a invasão liderada pelos Estados Unidos ao Afeganistão. Nesse sentido, disse que esses ataques suicidas foram "a verdadeira resposta aos crimes cometidos pelos Estados Unidos e por Israel contra nossos povos na Palestina e no Líbano". "Eu sou o responsável por esses feitos. Por isso afirmo que nem o governo nem o povo afegãos tiveram conhecimento sobre eles, em absoluto", acrescentou Bin Laden. Segundo o líder da Al-Qaeda, Washington soube que os afegãos não estavam envolvidos nos atentados de 11 de setembro por meio de alguns ministros talebans presos pelos americanos. A autenticidade dessas gravações, porém, não pôde ser verificada. A Al-Qaeda havia anunciado há alguns dias que faria a transmissão. Se confirmada, esta será a quarta mensagem do líder da rede terrorista ao longo deste ano. Matéria ampliada às 18h04