Bin Laden se dirigirá a europeus em nova mensagem

Uma nova mensagem do líder terrorista Osama bin Laden dever ir ao ar em breve, anunciou nesta segunda-feira, 26, a rede terrorista Al-Qaeda. De acordo com uma produtora de vídeos ligada ao grupo, Bin Laden deve se dirigir aos países europeus na mensagem. O anúncio, que foi postado nesta segunda-feira em um site islâmico, veio com uma fotografia de Bin Laden em um tradicional manto árabe branco. "Em breve, se Deus permitir, o xeque leão Osama bin Laden, que Deus o proteja, (dará) uma mensagem às nações européias", diz o texto. A produtora não diz quando a mensagem será veiculada e nem se virá em vídeo ou áudio. O site islâmico que trouxe o anúncio da produtora da Al-Qaeda pede que militantes islâmicos divulguem a mensagem a sites Ocidentais em um esforço para "mostrar a eles a verdade escondida da sua guerra falida".