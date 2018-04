Bispos alemães devem endurecer normas contra pedofilia para recuperar fiéis

Efe

BERLIM- A Conferência Episcopal Alemã se comprometeu nesta segunda-feira, 26, a revisar e endurecer as normas internas contra a pedofilia, perante a perda de confiança e deserções dos fiéis devido aos escândalos de abusos sexuais em suas instituições.

Veja também:

Papa visita o Reino Unido

Especial: Cinco anos de Bento XVI

"Percebemos uma perda de confiança na Igreja, desejamos recuperá-la e nos dedicaremos a isso nas próximas semanas", disseram as fontes da Conferência, em comunicado emitido ao fim da reunião realizada hoje em Würzburg (Baviera), com assistência de representantes das 27 dioceses do país.

A reunião, convocada sob o impacto dos escândalos de pedofilia e maus tratos físicos que afeta todos os bispados da Alemanha, terminou com o compromisso de reforçar as normas internas - aprovadas em 2002 - contra a pedofilia.

De acordo com o calendário agendado, as novas regras deverão ser apresentadas no próximo verão. Para isso serão realizadas diversas reuniões de trabalho com analistas externos.

"A Igreja não é um espaço jurídico alheio ao direito estatal", destacou o bispo de Tréveris, Stephan Ackermann, designado em março encarregado especial para coordenar a luta contra a pederastia e o auxílio a suas vítimas.

Entre outras ações, Ackermann impulsionou a criação de uma linha aberta para atender as consultas das vítimas ou seus familiares, que desde que entrou em funcionamento, no começo de abril, recebeu 17 mil chamadas.

O escândalo de abusos sexuais e de maus tratos físicos a menores motivou inúmeros fiéis a deixar de pagar o dízimo à Igreja, que na Alemanha é voluntário.

O número de baixas é especialmente dramático na Baviera, o mais católico e tradicionalista dos estados alemães, além da região natal do papa Joseph Ratzinger.

Segundo a imprensa local, no bispado bávaro de Bamberg se passaram mais de 200 ou 300 baixas de fiéis ao mês - 1,4 mil em março -, enquanto em Würzburg a conta disparou de 400 para mais de 1,2 mil.

O governo alemão criou, por sua vez, uma mesa de trabalho para abordar a questão na qual estão implicadas três ministras - da Família, Kristina Schröder, de Justiça, Sabine Leutheusser-Scharrenberger, e de Educação, Annette Schavan, assim como a ex-ministra Christine Bergmann (titular da Família no Governo de Gerhard Schröder e agora encarregada especial do governo para essa incumbência).

O grupo de trabalho é formado por 61 membros, representantes das Igrejas Católica e Evangélica, médicos, docentes e juristas, com o objetivo de elaborar uma série de medidas preventivas e também tornar concreta a ajuda às vítimas antes do fim de ano.