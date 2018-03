Bomba da Segunda Guerra é detonada no mar na Alemanha

Especialistas explodiram nesta terça-feira, 2, uma bomba da Segunda Guerra Mundial encontrada nas águas de um porto no norte da Alemanha, provocando um jato de água no ar que foi saudado por curiosos mantidos a uma distância segura. A bomba foi descoberta em 13 de setembro por mergulhadores esportivos no porto de Sassnitz, uma cidade na ilha báltica de Ruegen. Ela estava a oito metros de profundidade. Especialistas decidiram que a melhor forma de neutralizá-la era explodindo a bomba onde foi encontrada, no fundo do mar. Autoridades, então, isolaram a área e mergulhadores profissionais foram chamados. A explosão controlada lançou um jato de água de cerca de 10 metros ao ar, para o delírio dos curiosos. Bombas não detonadas da Segunda Guerra Mundial ainda são freqüentemente encontradas na Alemanha, mais de 60 anos depois do fim do conflito.