Bomba do ETA deixa pelo menos 3 feridos na Espanha

Pelo menos três pessoas ficaram levemente feridas pela explosão de uma bomba colocada pelo grupo terrorista ETA numa empresa de construção na cidade de Zarautz, no norte da Espanha. Segundo fontes oficiais, dois dos feridos são agentes da Polícia autônoma vasca, que sofreram problemas nos tímpanos. A terceira pessoa acabou com cortes de cacos de vidro. A bomba foi alertada às autoridades. Segundo o aviso, a bomba explodiria cerca de uma hora depois na firma Aménabar, que constrói a linha do trem de alta velocidade. A Polícia cercou o local e retirou famílias de casas próximas ao local. Os danos causados pela explosão não foram de grande magnitude.