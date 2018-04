Bomba explode em frente à sede socialista em região basca Uma bomba explodiu sem causar vítimas na madrugada de sexta-feira do lado de fora da sede do Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE), na localidade basca de Derio, pouco após as autoridades terem recebido uma ligação em nome do grupo separatista ETA. As imagens de televisão mostraram os danos sofridos pela Casa do Povo dos socialistas, assim como nos edifícios próximos que também foram afetados. Muitas janelas de vidro foram destruídas pela explosão. O ataque aconteceu uma hora depois de o serviço de emergência de Vizcaya receber uma ligação em nome do ETA avisando da colocação de um artefato explosivo. A ligação permitiu que a polícia local pudesse desalojar as residências próximas, cortar a circulação de carros e demarcar um perímetro de segurança, de acordo com a mídia local. O prefeito de Derio, Lander Aiarza, do Partido Nacionalista Basco, condenou a explosão "Só o que fazem é prejudicar qualquer interesse que possa haver realmente político, acredito que são pessoas que não têm em mente nada mais que a dor das pessoas. Eles estão indo contra o Euskadi (denominação em euskera para o País Basco)", afirmou o prefeito. O secretário de Coordenação e Organização do Partido Socialista, Rodolfo Ares, afirmou: "Às bombas tem que se responder indo às urnas com mais democracia. A democracia é forte e acabará detendo quem cometeu este atentado, e quem os apoia", acrescentou. (Reportagem de Teresa Larraz)