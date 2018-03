Bomba explode em praia da Espanha; governo culpa o ETA Uma bomba de pequeno impacto explodiu na madrugada de terça-feira na Costa do Sol da Espanha, sem deixar feridos nem danos. O governo colocou a culpa no grupo separatista basco ETA, no que seria o quinto ataque do tipo em resorts de férias em 10 dias. A bomba explodiu pouco depois da meia-noite em uma praia de Torremolinos, um destino turístico popular para estrangeiros na Espanha, que é o segundo país mais visitado do mundo por turistas. A polícia encontrou uma sacola com uma arma e material para produzir uma bomba. A explosão, perto da orla na zona turística de Carihuela, no sul do país, ocorreu sem nenhum alerta prévio. "Foi uma bomba pequena, menos de um quilo... e foi uma bomba do ETA", disse o ministro do Interior espanhol, Alfredo Perez Rubalbaca, em entrevista coletiva. O grupo não reivindicou a autoria da explosão. O ataque aconteceu após outras quatro pequenas explosões nos resorts de Laredo e Noja, na costa norte da Espanha, em 20 de julho. As autoridades também colocaram a culpa no ETA. Investigações resultaram na detenção, na semana passada, de vários membros do ETA. A polícia descobriu que o grupo separatista pretendia realizar uma série de atentados na região de Andaluzia, no sul do país. (Por Raquel Castillo)