Bomba explode em praia na Espanha sem deixar feridos

Uma bomba de pouca potência explodiu no início da madrugada (hora local) nas proximidades de um hotel da cidade de Torremolinos (Málaga, sul da Espanha), sem deixar feridos, informou a Polícia Nacional. A detonação da bomba, colocada sobre a areia da praia, nas proximidades do calçadão, provocou, no entanto, o atordoamento de uma pessoa, que foi atendida pelos serviços de emergência. Porta-vozes da Subdelegação do Governo em Málaga asseguraram que não houve aviso prévio à colocação da bomba, e que esta era de pouca potência. Além disso, a Subdelegação explicou à Agência Efe que não houve danos consideráveis, embora, no momento da explosão, houvesse pessoas no passeio marítimo.