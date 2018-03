Bomba explode em praia no sul da Espanha Uma bomba de baixa potência explodiu na madrugada de terça-feira a uma praia de Torremolinos, na costa mediterrânea da Espanha, sem deixar feridos, informaram autoridades em Málaga. A explosão, perto da orla na zona turística de Carihuela, no sul do país, ocorreu sem nenhum alerta prévio. "Praticamente não houve danos materiais", disse o delegado de Málaga, Juan José López Garzón. Segundo Garzón, o nível de alerta não seria elevado após o incidente. "Faz tempo que estamos em alerta 2, e isso permanece", disse. Segundo o delegado, já está em andamento uma operação especial por causa da época de férias, com reforço de efetivo, sem necessidade de acionar um esquema especial. Ninguém reivindicou a autoria da explosão. Nas investigações que resultaram na detenção, na semana passada, de vários membros do ETA, a polícia descobriu que o grupo separatista pretendia realizar uma série de atentados na região de Andaluzia, no sul do país.