Bombardeio intenso no leste da Ucrânia renova ameaça ao cessar-fogo Bombardeios intensos voltaram a ocorrer nos arredores de Donetsk, bastião dos separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, nesta terça-feira, disse uma testemunha da Reuters, aumentando o temor de que o cessar-fogo entre os rebeldes e as forças do governo desmorone.