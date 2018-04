Bombas explodem no leste da Ucrânia

O Ministério do Interior disse que desconhecidos deixaram um bilhete no local de uma das bombas exigindo dinheiro e alertando que haveria mais explosões às 17h (13h em Brasília). Esse prazo transcorreu sem incidentes.

O SBU (serviço de segurança) disse estar investigando as explosões na região de Donetsk, de onde é originário o presidente Viktor Yanukovich.

"Nossa versão primária é que (os responsáveis pelo ataque) queriam obter algum dinheiro", disse Valery Khoroshkovsky, diretor do SBU, a jornalistas em Makiyivka. Mas ele disse que as autoridades não descartam a hipótese de "terrorismo".

Segundo o jornal local Dzerkalo Tyzhnya, o bilhete deixado no local da explosão dizia: "Estamos fartos deste governo, queremos 4 milhões de euros, há bombas plantadas em outros edifícios da cidade."

Um porta-voz policial disse que as bombas explodiram as 6h (2h em Brasília) - uma no prédio de uma empresa de carvão, a outra no mercado municipal.

Agências ucranianas de notícias disseram que apenas vidraças foram quebradas.

