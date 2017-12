Bombeiros combatem incêndio em zoológico de Londres

LONDRES - Cerca de 70 bombeiros combatem neste sábado um incêndio que começou no início da madrugada deste sábado, 23, no zoológico de Londres, localizado no Regent's Park. Ainda não há informações sobre feridos, porém já foi registrada a morte de uma porca-formigueira, conhecida como Misha. Além dela, quatro suricatos estão desaparecidos.

Dez unidades da Brigada de Bombeiros de Londres (LFB) foram ao zoológico às 7h08 (horário local, 4h08 de Brasília), onde começou o incêndio, em uma cafeteria e na loja dentro das instalações, cuja causa ainda é desconhecida.

"Aproximadamente a metade da cafeteria e da loja, que também possui uma área para animais, está pegando fogo neste momento", disse um porta-voz da LFB aos veículos de imprensa locais.

Considerado o mais antigo zoológico científico do mundo, o estabelecimento foi fundado por volta de 1828 e abriga, conforme aponta o inventário realizado neste ano, 20.166 animais. /EFE e Reuters