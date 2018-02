Brasileiro e espanhol morrem em queda de avião na Espanha

Um pára-quedista brasileiro e um piloto espanhol morreram nesta sexta-feira, 30, quando o avião no qual estavam caiu nas imediações do aeroporto da localidade de Lillo, no centro de Toledo, na Espanha, por razões ainda desconhecidas. Fontes da companhia Air Compluto, que organizou o vôo, confirmaram para a Agência Efe as duas mortes. No pequeno avião, um Pilatus PC-6, viajavam outros nove pára-quedistas de várias nacionalidades que conseguiram saltar antes que a aeronave caísse, segundo as mesmas fontes, que precisaram que nem o piloto nem o brasileiro conseguiram sair do avião. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas ao Hospital Virgen de la Salud de Toledo e outros quatro se feriram levemente, e estão sendo atendidas no Hospital La Mancha Centro. Os outros três pára-quedistas não tiveram ferimentos. As fontes da empresa disseram que, por enquanto, se desconhece a causa do acidente e lembraram que a aeronave tinha sido usada hoje para seis saltos. Na quinta-feira, acrescentaram, o avião havia sobrevoado Madri para participar de um anúncio publicitário ao vivo para um canal de televisão britânico.