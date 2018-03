Brasileiro morre em explosão em espetáculo na Espanha

Um brasileiro de 31 anos morreu neste domingo, 28, na explosão de sua moto durante um espetáculo de saltos e piruetas com motocicletas realizado em Viana, na comunidade de Navarra, no norte da Espanha. Segundo fontes da polícia de Navarra, a vítima foi identificada apelas pelas iniciais do seu nome, D.B.U., e no momento do acidente estava preparando o veículo para participar da exibição de um grupo itinerante. Artefatos pirotécnicos tinham sido acoplados ao veículo. O fato ocorreu em uma rua fechada para o tráfego com o objetivo de promover com segurança a realização da apresentação, que foi presenciada por centenas de pessoas. Após o acidente com o piloto brasileiro, a polícia reuniu no local novas evidências e declarações de testemunhas para explicar a tragédia.