Britânico ouve rugido, e polícia busca suposto leão de origem desconhecida

A polícia inglesa está em busca de um leão que teria sido visto em um campo, próximo a vila de St Osyth, na costa leste da Inglaterra.

Os primeiros relatos de um "gato grande", parecido com um leão, chegaram às autoridades por volta das 19h do domingo (15h, horário de Brasília).

Policiais acreditam na veracidade das informações sobre o leão, já que uma foto tirada por moradores - ainda que feita de longe e de má qualidade - foi mostrada às autoridades.

Eles chegaram a fechar ruas próximas a Earls Hall Drive, local onde o leão teria sido avistado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Helicópteros

Equipes com o auxílio de policiais armados e dois helicópteros buscam pegadas do animal na região e pediram reforço a especialistas do zoológico de Colchester - que ressaltou, porém, que nenhum de seus leões escapou.

Um circo que estava na área também foi contactado, mas informou que não não tem nenhum animal desaparecido, e sequer possui leões. Sendo assim, a origem do animal é desconhecida.

O morador de Essex Che Kevlin contou à BBC que ouviu um rugido muito alto, por volta das 22h da noite, quando subia as escadas de sua casa após voltar de uma caminhada.

A região de St Osyth tem vários parques e estacionamentos para trailers, e a população está assustada com o suposto animal à solta.

A polícia primeiro recomendou que a população ficasse dentro de casa, mas depois voltou atrás e disse que todos devem aproveitar o dia de verão, mas sendo cautelosos.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.