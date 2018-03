Britânicos elegem 11/9 como momento mais memorável da TV

A queda das Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, nos ataques do 11 de Setembro, foi escolhida como o momento mais memorável da televisão nos últimos 50 anos por uma pesquisa britânica divulgada nesta terça-feira, 16. O incidente de 2001, transmitido ao vivo por canais de TV, superou a chegada do homem à Lua e a queda do Muro de Berlim. O funeral da princesa Diana, 10 anos atrás, ficou em segundo lugar na enquete, seguido pela aterrissagem lunar de Neil Armstrong, em 1969, e a destruição do Muro de Berlim, 20 anos depois. A vitória da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966 foi o momento esportivo mais bem colocado, na nona posição. E o assassinato do presidente norte-americano John F. Kennedy em Dallas, em 1963, ficou na décima colocação. A pesquisa, para o serviço de TV digital Freeview, foi realizada entre 2.000 telespectadores.