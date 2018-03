British Airways culpa visita de Bush por atrasos em aeroporto

Cerca de 40 mil pessoas não se esquecerão tão cedo da mais recente visita do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, a Londres. Os vôos nos quais essas pessoas viajariam foram cancelados ou sofreram atraso considerável para que o líder americano usasse o aeroporto de Heathrow, informou a companhia British Airways nesta terça-feira, 24. A companhia aérea, que também é proprietária do aeroporto, confirmou nesta terça que 32 aterrissagens e 36 decolagens foram canceladas entre os últimos dias 15, quando Bush chegou, e 16, quando ele partiu. A maior parte dos vôos era operada pela British Airways, que não forneceu detalhes sobre o número de atrasos ocorridos por causa da visita de Bush. De acordo com a companhia, cerca de 1.300 pousos e decolagens ocorrem diariamente em Heathrow. De acordo com um comunicado divulgado pela companhia, ela e "outros parceiros que atuam em Heathrow fizeram tudo ao alcance para minimizar os transtornos aos usuários do aeroporto durante a visita presidencial de George Bush". A British Airways pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos. Willie Walsh, presidente da empresa, qualificou os problemas como "desnecessários". "A autorização para que o presidente Bush e sua frota de aeronaves utilizassem Heathrow ao invés de uma base militar criou uma situação da qual os usuários do aeroporto poderiam ter sido poupados", escreveu Walsh num comunicado a funcionários da empresa. "Também fiquei indignado pelo fato de isso ter sido permitido."