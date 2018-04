Brown diz que não renunciará e anuncia reforma no gabinete

O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, reconheceu que ele e seu governo estão enfrentando um "momento de testes", mas disse que resistirá. "Eu não vou renunciar", disse Brown em entrevista. "Existe um trabalho a fazer. Vou dar continuidade a isso", acrescentou. As declarações foram feitas no momento em que Brown anuncia uma reforma no gabinete do governo.

Brown confirmou que Alistair Darling vai continuar como secretário do Tesouro. O primeiro-ministro britânico negou que queria substituir Darling em uma reforma no início desta semana. O primeiro-ministro manteve também o chanceler, David Miliband. O secretário de Justiça, Jack Straw, também vai continuar no cargo.

Alan Johnson sucederá Jacqui Smith, que renunciou esta semana à Secretaria do Interior. A nomeação de Johnson pode ajudar Brown a evitar um desafio político. Havia uma expectativa de que Johnson, que consegue reunir apoio entre os membros do Partido Trabalhista e sindicatos, poderia emergir como um sucessor de Brown. Aceitar o posto na Secretaria do Interior significa um compromisso de lealdade com o primeiro-ministro. Na Defesa, Bob Ainsworth sucederá John Hutton, que deixou o governo nesta sexta-feira.

Também nesta sexta, Geoff Hoon, titular da pasta dos Transportes no Reino Unido, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira, 5, tornando-se o terceiro ministro a deixar o governo de Gordon Brown nas últimas 24 horas, informou a BBC e a Sky News. Hoon é o quinto ministro a deixar o cargo desde o agravamento da crise política no país por conta dos escândalos sobre o uso de verbas oficiais por membros do Parlamento.

Os problemas políticos na gestão de Brown têm origem no uso de verbas públicas para o pagamento de contas privadas por parte dos governantes. Enquanto os britânicos enfrentam a pior crise econômica desde a 2ª Guerra, ministros e parlamentares foram flagrados usando recursos do governo para pagar contas privadas, pedindo reembolsos de itens que vão de bolachas e colchões a esterco de cavalo, reparos em piscinas e pagamentos de hipotecas falsas.