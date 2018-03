Brown diz que preço do petróleo é risco para economia global O crescente preço do petróleo "oferece risco real" de prejuízo à economia mundial e a Grã-Bretanha deve trabalhar com os outros consumidores para, ao mesmo tempo, baixar os preços e diminuir a dependência do petróleo e outros combustíveis fósseis a longo prazo. "Nosso objetivo deve ser reduzir o preço do petróleo", disse ele, durante o lançamento de uma estratégia de energia renovável em Londres, na quinta-feira. (Reportagem de Daniel Fineren)