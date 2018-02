Brown diz que vítimas têm tratamento 'desumano' em Mianmar

O primeiro-ministro do Reino Unido, o trabalhista Gordon Brown, acusou neste sábado, 17, a Junta Militar que governa Mianmar (antiga Birmânia) de dar um tratamento "desumano" às vítimas do ciclone "Nargis", que devastou parte do país no último dia 3. "Isto é desumano. Nós estamos diante de uma situação intolerável causada por um desastre natural", declarou Brown à BBC. Veja também: Número de mortos por ciclone chega a 78 mil Nova tempestade agrava drama dos sobreviventes ONU tenta impedir que pais vendam seus filhos em Mianmar O premiê britânico lamentou que o desastre tenha se transformado em "uma catástrofe provocada pelo homem devido ao tratamento negligente e desumano dado ao povo birmanês por um regime que não faz nada e não permite que a comunidade internacional faça".Segundo o líder trabalhista, "a responsabilidade recai no regime birmanês e é ele quem deve prestar contas" da tragédia. A Junta Militar afirma que 78 mil pessoas morreram na passagem do ciclone, mas a Cruz Vermelha aumenta esse número para 128 mil e a ONU para 100 mil. As Nações Unidas tentam convencer o governo de Mianmar a mudar de atitude diante das críticas internacionais a sua inadequada operação de ajuda aos milhões de desabrigados do ciclone Nargis. A distribuição de ajuda internacional foi obstaculizada pelas restrições impostas pela Junta Militar que governa o país há mais de quatro décadas, que também limitou o número de vistos outorgados aos voluntários estrangeiros. O Reino Unido doou até o momento 17 milhões de libras (21,25 milhões de euros) em ajuda humanitária para as vítimas do ciclone.