Brown enfrenta novo teste eleitoral no Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, o trabalhista Gordon Brown, enfrenta um novo teste eleitoral na escolha nesta quinta-feira do deputado de Crewe & Nantwich, cadeira controlada por seu partido, mas que pode parar nas mãos da oposição conservadora. Os colégios eleitorais nesta circunscrição do noroeste inglês abriram suas portas às 6h (3h de Brasília) e as fecharão às 21h (18h de Brasília). Os resultados serão conhecidos na manhã de Sexta-feira. Os eleitores foram convocados às urnas para escolher o novo deputado, após a morte em abril da trabalhista Gwyneth Dunwoody, que era parlamentar por Crewe & Nantwich desde 1983. Cerca de 72 mil eleitores podem votar no pleito de hoje, e a participação esperada é de 60%. As últimas pesquisas indicam que os conservadores, a principal força de oposição no Reino Unido, podem obter uma cômoda vitória, por isso o resultado pode gerar mais problemas ao chefe do Governo, cujo apoio despencou nas enquetes sobre intenções de voto. No último dia 1º, Brown sofreu um duro revés eleitoral no pleito local na Inglaterra e em Gales, incluindo a Prefeitura de Londres, vencida pelo "tory" Boris Johnson.