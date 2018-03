Brown prepara convocação de eleições para novembro

O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, prepara-se para anunciar na terça-feira, dia 9, a convocação de eleições gerais antecipadas para o dia 1 de novembro, segundo afirma a edição desta quarta-feira o jornal The Guardian. A viagem surpresa feita pelo premiê ao Iraque na terça, onde anunciou a retirada de mil soldados britânicos até o Natal, faz parte de um calendário cuidadosamente elaborado e destinado a anunciar a convocação de eleições gerais, acrescenta o jornal. Antes da chamada às urnas, o premiê fará a princípios da próxima semana duas declarações importantes no Parlamento, uma relativa ao Iraque e outra sobre o orçamento. Com essas duas declarações, que se espera que Brown faça no dia 8 após o recesso de verão, ficará "aberto o caminho" para a convocação de eleições, segundo The Guardian. De acordo com o jornal, Brown poderia ter na próxima terça-feira à tarde uma audiência com a rainha Elizabeth II antes de anunciar a realização de eleições. Segundo a legislação britânica, o limite para a convocação de eleições é 2010, mas o primeiro-ministro pode adiantá-las em qualquer momento. Aparentemente, o chefe do governo se reunirá neste final de semana com seus assessores mais próximos para analisar as pesquisas de opinião e ver se as conversas - primeiras da oposição - conseguiram criar um atalho com os trabalhistas. Nas diferentes pesquisas sobre intenções de voto publicadas recentemente, os trabalhistas de Gordon Brown vencem os "tories" (conservadores) com uma vantagem de entre seis e oito pontos.