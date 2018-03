Brown prevê 'mudança de missão' no Iraque em 2009 Mostrando-se otimista com a melhora da segurança no Iraque, o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, disse na terça-feira que as tropas do seu país vão conhecer uma "mudança fundamental de missão" a partir do começo de 2009. Falando ao Parlamento, Brown disse que houve uma forte redução dos ataques e que os 4.100 militares britânicos que restam no Iraque atualmente devem se dedicar a treinar as forças locais antes de serem retirados. "Esperamos uma nova mudança fundamental de missão nos primeiros meses de 2009, conforme fizermos a transição para uma relação bilateral de longo prazo com o Iraque, similar a outras relações que nossas forças militares têm com outros países importantes na região", afirmou. (Reportagem de Kate Kelland e Luke Baker)