Budapeste desaloja 16 mil por bomba da 2ª Guerra Mundial

Cerca de 16 mil pessoas foram retiradas nesta terça-feira, 29, de um distrito de Budapeste, na Hungria, após uma bomba britânica da Segunda Guerra Mundial ser encontrada em uma construção. Especialistas decidiram desativar o artefato de 2 mil toneladas no local em que foi encontrado, porém as pessoas que vivem num raio de 1 quilômetro tiveram que abandonar suas casas. Segundo fontes do Exército, a detonação da bomba poderia derrubar todos os edifícios em um rádio de 300 metros, por isso foram adotadas medidas de segurança raramente vistas na capital húngara. O explosivo, o maior já encontrado na Hungria, segundo o portal de informação Index, tem a altura de uma pessoa e pesa 2 mil quilos. Calcula-se que na Hungria ainda existam centenas de bombas da Segunda Guerra Mundial sem explodir, ainda que menores, entre 500 quilos e uma tonelada. Em 1944 e 1945, os aliados bombardearam cidades húngaras ocupadas por nazistas e muitos dos explosivos não detonaram. A Hungria foi o terceiro país mais atacado durante o conflito, depois da Alemanha e da Áustria.