Bulgária realiza eleições municipais neste domingo

Cerca de 6,9 milhões de búlgaros estão convocados neste domingo, 28, às urnas para votar nas primeiras eleições municipais do país após sua adesão à União Européia (UE), no dia 1º de janeiro. Os 11.428 colégios eleitorais abriram suas portas às 6 horas (2 horas de Brasília) e fecharão às 19 horas (15 horas de Brasília) para que os eleitores possam escolher 2.914 prefeitos e 5.232 vereadores entre mais de 56.000 candidatos. Segundo analistas, a principal incógnita será o nível de participação nas urnas. A participação no pleito será decisiva para a reeleição ou não em primeiro turno do prefeito de Sófia, Boyko Borisov. Os analistas asseguram que se a participação em Sófia superar os 50%, o carismático Borisov terá seu posto garantido ainda neste domingo. Outra dúvida é se o opositor partido GERB conseguirá mais prefeitos e vereadores que o governante Partido Socialista, e terá com isso forças para provocar eleições parlamentares antecipadas, como antecipou que deseja fazer.