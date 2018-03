Bush chega ao Vaticano para reunião com papa Bento XVI

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, chegou nesta sexta-feira, 13, ao Vaticano para reunir-se com o papa Bento XVI, evento que encerrará sua visita a Roma. Bush chegou ao Vaticano às 10h50 no horário local (5h50 de Brasília), em meio a fortes medidas de segurança, e entrou no pequeno Estado através do Arco dos Sinos, após atravessar a Praça de São Pedro. Dezenas de carabineiros e policiais antidistúrbios custodiavam a praça e a Via da Conciliação, a ampla rua que une o Vaticano com Roma. A Basílica de São Pedro foi fechada aos turistas. Bush chega ao Vaticano acompanhado de sua esposa, Laura, e de uma comitiva da qual faz parte a embaixadora dos EUA na Santa Sé, Mary Ann Glendon. Do Arco dos Sinos, a comitiva se dirigiu pelos Jardins Vaticanos até a Torre de São João, na parte traseira do pequeno Estado, onde era aguardada pelo papa. Após saudar Bush, sua esposa e a embaixadora, Bento XVI lhes mostrou a fachada da Torre de São João, onde o presidente e o pontífice se reunirão em particular.