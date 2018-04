Bush já fala de kosovares independentes O presidente norte-americano, George W. Bush, afirmou na segunda-feira que a população de Kosovo é independente, embora não tenha feito um reconhecimento formal da independência do território. "Acompanharemos para ver como os eventos se desdobram hoje", disse ele em uma entrevista ao vivo à rede NBC, em Arusha, na Tanzânia. "Os kosovares são agora independentes. Isso é algo que defendi junto com meu governo." O território de maioria albanesa declarou independência da Sérvia no domingo. A maioria dos 27 países membros da União Européia (UE) e os Estados Unidos está disposta a reconhecer Kosovo, embora a Espanha já tenha declarado nesta segunda que resolveu não fazer isso. Bush está na Tanzânia como parte de uma visita à África.