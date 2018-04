Cai vantagem de Berlusconi sobre a centro-esquerda, diz pesquisa Os partidos de centro-esquerda parecem estar reduzindo a vantagem da coalizão centro-direitista de Silvio Berlusconi na campanha para as eleições italianas de 13 e 14 de abril, segundo pesquisa publicada na segunda-feira. Cinco dias depois da convocação oficial das eleições, provocada pela queda do gabinete centro-esquerdista de Romano Prodi, o jornal La Repubblica publicou em seu site pesquisa do instituto IPR segundo a qual o bloco de centro-esquerda tem entre 45,5 e 46 por cento das intenções de voto. O bloco de Berlusconi recebe entre 49,5 e 51,5 por cento -- a variação se deve à indecisão do partido centrista UDC em aderir ou não à coalizão do ex-premiê e magnata da mídia. O Partido Democrático (PD, o maior da esquerda) aparece sozinho com 29 a 30 por cento dos votos. Seu líder, Walter Veltroni, é o principal adversário de Berlusconi na disputa pelo cargo de primeiro-ministro. O partido Povo da Liberdade, de Berlusconi, alcança individualmente de 37 a 40 por cento. Esse partido reúne a antiga legenda de Berlusconi, a Forza Italia, com a Aliança Nacional, de direita. Nas pesquisas anteriores, o PD aparecia com 25 a 28 por cento das intenções de voto. Ainda há cerca de 30 por cento de indecisos. Veltroni e Berlusconi iniciaram sua campanha no domingo. (Reportagem de Silvia Aloisi)