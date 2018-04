Câmara checa dá sinal verde a tratado de reforma da UE

A Câmara da República Checa, país que exerce a Presidência semestral da União Europeia (UE), deu nesta quarta-feira, 18, sinal verde ao tratado de reforma do bloco europeu, após meses de impasse. Um total de 125 dos 197 deputados presentes na Câmara votou a favor do Tratado, com o que se superou a necessária maioria no Parlamento. Em todo caso, o processo de ratificação ainda requer o voto propício do Senado e a assinatura do chefe de Estado, o polêmico Vaclav Klaus. O voto do Senado está previsto para abril, enquanto Klaus anunciou que assinará a ratificação só após um segundo plebiscito na Irlanda, país que rejeitou no ano passado a versão revisada do Tratado de Lisboa. Foi um grupo de senadores do governante Partido Democrático Cidadão (ODS), legenda que controla a Câmara Alta, que tinha impugnado o texto do Tratado perante o Tribunal Constitucional da República Checa, e é provável que faça novas reservas sobre o texto junto a essa Corte. Segundo pesquisas recentes, a grande maioria da população checa - mais de 60% - é a favor do tratado de reforma da EU, que deve regular o futuro funcionamento interno do bloco.