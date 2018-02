Cameron diz que papa está equivocado sobre Ilhas Malvinas

A mídia argentina citou Jorge Bergoglio dizendo em uma missa no ano passado, para marcar o 30º aniversário da guerra sobre as ilhas entre Grã-Bretanha e Argentina, que o território havia sido "usurpado". Em 2010, ele foi citado dizendo que era "nosso".

Quando perguntado se concordava com o ex-arcebispo de Buenos Aires sobre a questão, Cameron disse nesta sexta-feira:

"Eu não concordo com ele, respeitosamente", acrescentando que os moradores das ilhas do Atlântico Sul deixaram claro em um referendo realizado no início desta semana que queriam permanecer sob o domínio britânico.

"Houve um referendo muito extraordinariamente claro nas Ilhas Malvinas", afirmou Cameron em entrevista coletiva em Bruxelas, onde foi participar de uma cúpula da União Europeia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Isso é uma mensagem para todos no mundo que o povo destas ilhas escolheu muito claramente o futuro que eles querem. Essa escolha deve ser respeitada por todos."

A Argentina, 500 quilômetros a oeste das Malvinas, reivindicou o arquipélago do Atlântico Sul por quase 200 anos e em 1982 invadiu as ilhas apenas para ser repelida em uma guerra de 74 dias com a Grã-Bretanha.

As disputas diplomáticas entre Londres e Buenos Aires têm aumentado nos últimos meses, com a Grã-Bretanha resistindo aos apelos da presidente da Argentina, Cristina Kirchner, de renegociar a soberania das ilhas.

"A fumaça branca sobre as Malvinas foi muito clara", disse Cameron, brincando com o sinal sobre a Capela Sistina que anuncia a eleição bem sucedida de um novo papa.

(Reportagem de Peter Griffiths)