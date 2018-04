Cameron ganha terceiro debate no Reino Unido, segundo pesquisas

David Cameron, Nick Clegg e Gordon Brown se enfrentam em debate televisionado

Reuters

LONDRES- O líder do Partido Conservador Britânico, David Cameron, ganhou o terceiro e último debate televisionado entre os candidatos a primeiro-ministro do Reino Unido, de acordo com duas pesquisas divulgadas imediatamente após o debate de 90 minutos.

Uma pesquisa do instituto Yougov para o tabloide The Sun indicou que 41% dos eleitores apontaram Cameron como vencedor, enquanto 32% preferiram o candidato liberal-democrata, Nick Clegg, e 25% consideraram como melhor atuação a do atual premiê trabalhista Gordon Brown.

Outra pesquisa feita pela instituição ComRes para o canal ITV mostra o conservador com 35% da preferência do eleitorado, enquanto Clegg tem 33% e Brown, 26%.